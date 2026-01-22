В Мамадышском районе Татарстана планируют открыть реабилитационный центр

Стоимость строительства оценили в 2 млрд рублей

Инвестор планирует реализовать в Мамадышском районе Татарстана проект, имеющий важное социальное значение. В числе предлагаемых услуг задуманы реабилитация участников СВО, спортсменов, постоперационное восстановление, сообщает Агентство инвестразвития республики.

В обсуждении проекта приняли участие представители Минздрава и Минспорта Татарстана.

Согласно информации на слайдах, общую стоимость строительства центра оценили в 2 млрд рублей. Источниками финансирования выступят как деньги самого инвестора, так и госсубсидии. Также часть средств выделят из регионального бюджета и часть займут в банке.

По итогам встречи инвестору рекомендовали доработать финмодель — обеспечить финансовую устойчивость и окупаемость проекта. С учетом размещения в экологически привлекательном районе Татарстана авторам проекта предложили развить также направление санаторного отдыха, использовать меры поддержки для рекреационных комплексов по линии туризма.

— Далее работа продолжится в тесной связке с республиканскими министерствами и под сопровождением отдела развития государственно-частного партнерства Агентства, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что объем частных инвестиций в экономику Татарстана составил 1,3 трлн рублей — на треть больше, чем в 2024 году. Причем, по словам главы АИР Талии Минуллиной, между инвесторами идет настоящая схватка.

Никита Егоров