Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России из-за шпионажа

На такие меры власти пошли после задержания местной жительницы украинского происхождения

Фото: Максим Платонов

Власти Германии выслали из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Об этом пишет Spiegel.

Как уточнили в германском МИД, представители министерства уже вызвали российского посла и сообщили ему о высылке сотрудника посольства. Причина — шпионаж в интересах России.

По информации Spiegel, на такие меры власти пошли после задержания местной жительницы украинского происхождения, которую заподозрили в шпионаже в пользу Москвы.

Накануне немецкая прокуратура сообщила об аресте гражданки ФРГ и Украины. По версии следствия, она собирала данные, которые могли оказаться полезными для России при проведении спецоперации. Утверждалось, что арестованная женщина взаимодействовала с отставными сотрудниками Бундесвера и что в российском посольстве у нее был связной.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп настаивает на переговорах о приобретении Гренландии.

Никита Егоров