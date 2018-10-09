В сентябре Россия добывала 11,3 млн баррелей нефти в сутки

В сентября Россия в среднем добывала 11,350 млн баррелей нефти ежесуточно.

«Россия сегодня лидер мировой нефтяной индустрии, и она будет оставаться им в долгосрочной перспективе. Наша стратегия предусматривает сохранение добычи нефти на сегодняшнем уровне, даже с небольшим увеличением», — заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

Так он ответил на слова наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальман Аль Сауда, который заявил, что через 19 лет Россия может исчезнуть с рынка нефти.

