Крупнейший производитель молока в РФ приобрел Башкирский племзавода им. Горького

Воронежское ООО «Новая нива», связанное с российским агрохолдингом «Эконива» предпринимателя Штефана Дюрра, приобрело 100% акций Башкирского племзавода имени Горького, расположенного в Белебеевском районе РБ. Стоимость покупки составила около 38 млн рублей.

Владельцем 100% акций племзавода было Росимущество, пишет «Коммерсант». Покупателя на актив ведомство искало с 2011 года. С тех пор стоимость актива упала в полтора раза.

Холдинг «Эконива» считается крупнейшим производителем молока в России. Напомним, что в конце сентября с президентом группы Штефаном Дюрром встречались президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов.