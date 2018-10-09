Путин и Медведев проведут совещание в Ставрополье на фоне слухов об отставке премьера

Сегодня президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев проведут совещание по проблемам сельского хозяйства в Ставропольском крае.

Совместная поездка призвана продемонстрировать доверие Путина к Медведеву после продолжительного отсутствия премьера и слухов об его отставке.



Как отмечает News.ru, ранее разговоры и слухи о возможной отставке Медведева всегда перебивались совместной поездкой лидеров на рыбалку, коллективными занятиями на тренажерах. В Ставрополье Владимир Путин и Дмитрий Медведев вновь «продемонстрируют полное взаимопонимание как основу нашей политической стабильности».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев несколько дней не появлялся на публике. В правительстве России объяснили отсутствие премьера спортивной травмой.