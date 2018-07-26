Власти Уфы оценили инвестиции в систему платных парковок в 1,2 млрд рублей

Мэрия Уфы объявила об отборе проектов по платным парковкам в городе. Власти столицы Башкирии оценили вложения в систему на уровне 1,18 млрд рублей.

Однако такую сумму предполагается потратить на платные парковки в течение 25 лет, говорится в сообщении мэрии.

Администрация не собирается вкладывать в проект бюджетные деньги. Власти города рассчитывают найти инвестора и заключить с ним концессионное соглашение.

Соответствующая компания возьмет на себя всю работу по оформлению площадок, установке паркоматов и организацию парковочной службы.

Тарифы пока не определены. Отмечается, что первые 15 минут стоянки будут бесплатными.

Напомним, что о планах мэрии Уфы ввести в городе платные парковки стало известно в октябре 2017 года. Тогда градоначальник Ирек Ялалов заявлял, что платные парковки в столице РБ позволят развивать общественный транспорт и каршеринг.