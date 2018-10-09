В Казани благоустроят двор дома Василия Сталина

В Казани благоустроят двор дома, где жил младший сын Иосифа Сталина, генерал-лейтенант ВВС Василий Сталин.

Память Василия Сталина и других известных советских летчиков увековечат во дворе домов №103, 105 и 107 по улице Гагарина в Московском районе Казани. Среди них летчик-испытатель СССР Борис Машковцев, летчик-испытатель Николай Губин.



Здесь планируют построить хорошую детскую площадку, установить малые архитектурные формы, уложить резиновое покрытие. Также планируется установить таблички в виде ярлычков, которые были у летчиков, сообщается на сайте мэрии Казани.



Проект благоустройства под названием «Я выбираю небо» разработала главный художник Казани Жанна Белицкая. Планируется, что обновленный двор в Московском районе города откроется к майским праздникам.

Напомним, что в этом году в Казани отремонтируют 430 дворовых территорий. Стоимость работ составит 1 млрд рублей.