АСВ выплатило вкладчикам «ИнтехБанка» более 13,5 млрд рублей страховых возмещений

Агентство по страхованию вкладов отчиталось о ходе конкурсного производства в ПАО «ИнтехБанк».

В сообщении говорится, что агентством осуществлены выплаты страхового возмещения более 28 тыс. вкладчикам и индивидуальным предпринимателям на общую сумму 13,5 млрд рублей. Это составило 99,74% страховой ответственности АСВ.

Также на удовлетворение требований кредиторов направлено 2,1 млрд рублей. Предполагается, что до 6 декабря 2018 года будут осуществляться выплаты кредиторам первой очереди в размере 14,38% суммы установленных требований.

Кроме того, в рамках оценки имущества агентство выявило недостачу активов банка в размере 619 млн рублей. При этом, ликвидное имущество оценено в 385,6 млн рублей.

От продажи имущества в конкурсную массу уже поступило 98,6 млн рублей, от взыскания задолженностей почти 13,5 млрд рублей, сообщает агентство.

Напомним, конкурсный управляющий «ИнтехБанка» добился отмены ранее вынесенных судебных актов по делу о выдаче физлицам 12 декабря почти 6 млн рублей.