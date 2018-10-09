Судебные приставы опечатали на месяц ресто-клуб «Корица» в Оренбурге

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновной компанию «Делк холдинг», владеющей ресто-клубом «Корица», в совершении административного правонарушения по факту отравления гостей общепита.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили в заведении бактерии группы кишечной палочки. В частности, в продукции, используемой для приготовления салата «Цезарь», была найдена сальмонелла. Всего в заведении отравились 11 человек, в том числе дети.

Постановлением суда деятельность заведения приостановлена на 30 суток. Судебные приставы уже опечатали помещения ресто-клуба «Корица».

Между тем сотрудники общепита считают, что их подставили конкуренты в преддверии новогодних праздников, а все обвинения выдуманы. По их словам, теперь им негде работать. Они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, в Оренбургской области суд закрылобщежитие, буфет и столовую колледжа из-за массового отравления.