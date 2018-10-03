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АСВ не смогло оспорить в апелляционном суде сделки «ИнтехБанка» на 57,3 млн рублей

13:15, 03.10.2018
АСВ не смогло оспорить в апелляционном суде сделки «ИнтехБанка» на 57,3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), не смог оспорить сделки кредитной организации на 57,3 млн рублей.

Большинство операций касались списания денег со счетов. Сначала в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказал Арбитраж РТ, а 27 сентября его решение оставил без изменения Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд.

Также апелляционная инстанция отправила на новое рассмотрение заявление о признании недействительным согласие «Татфондбанка» на погашение регистрационной записи об ипотеке недвижимого имущества, переданного в обеспечение исполнения обязательств АО «Сувар-Казань» и ООО «Управляющая компания «Казанская Ривьера», говорится на сайте АСВ.

Ранее сообщалось, что требования кредиторов к «ИнтехБанку» превысили 25 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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