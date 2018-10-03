АСВ не смогло оспорить в апелляционном суде сделки «ИнтехБанка» на 57,3 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), не смог оспорить сделки кредитной организации на 57,3 млн рублей.

Большинство операций касались списания денег со счетов. Сначала в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказал Арбитраж РТ, а 27 сентября его решение оставил без изменения Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд.

Также апелляционная инстанция отправила на новое рассмотрение заявление о признании недействительным согласие «Татфондбанка» на погашение регистрационной записи об ипотеке недвижимого имущества, переданного в обеспечение исполнения обязательств АО «Сувар-Казань» и ООО «Управляющая компания «Казанская Ривьера», говорится на сайте АСВ.

Ранее сообщалось, что требования кредиторов к «ИнтехБанку» превысили 25 млрд рублей.