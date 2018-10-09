Российская премьер-лига о Кокорине и Мамаеве: «Хулиганам в футболе не место»

Российская премьер-лига на своем официальном сайте выступила с заявлением по инциденту с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение.

Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Кокорин и Мамаев уже задержаны. Их обвиняют в двух случаях избиения людей.