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Mazda отзовет в России более 8 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

14:51, 28.06.2018
Mazda отзовет в России более 8 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности
Фото: ru.wikipedia.org / Randy43

Mazda отзовет более 8 тыс. машин в России из-за возможных проблем с фронтальными подушками безопасности.

Отмечается, что высокая влажность может привести к появлению трещин на корпусах газогенераторов фронтальных подушек безопасности. Из-за этого в случае столкновения подушки безопасности могут «сработать ненадлежащим образом».

Отозваны будут Mazda 6 2002—2008 г.в., сообщается на сайте Росстандарта.

В апреле этого года официальный дилер Mazda в РФ ООО «Мазда Мотор Рус» уже отзывал более 20 тыс. кроссоверов СX-5, проданных c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.

ПромышленностьМашиностроение
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