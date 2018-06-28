Mazda отзовет в России более 8 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

Mazda отзовет более 8 тыс. машин в России из-за возможных проблем с фронтальными подушками безопасности.

Отмечается, что высокая влажность может привести к появлению трещин на корпусах газогенераторов фронтальных подушек безопасности. Из-за этого в случае столкновения подушки безопасности могут «сработать ненадлежащим образом».



Отозваны будут Mazda 6 2002—2008 г.в., сообщается на сайте Росстандарта.

В апреле этого года официальный дилер Mazda в РФ ООО «Мазда Мотор Рус» уже отзывал более 20 тыс. кроссоверов СX-5, проданных c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.