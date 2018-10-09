Лазейка в законе позволила британцу вывести из Дании более 2 млрд долларов

Власти Дании обвинили лондонского финансиста Санджая Шаха, который проживает в Дубае, в мошенничестве из-за хищения более 2 млрд долларов из бюджета республики.



Финансист вину отрицает и утверждает, что воспользовался недочетами в датском законодательстве. Как предполагают власти Дании, Шах воспользовался схемой по использованию пенсионных счетов, при использовании которых можно получить полный вычет 27%-го налога с дивидендов (американо-датское соглашение), пишет TJ.

С 2012 по 2015 годы департамент налоговой службы Дании, в котором работал один человек, одобрил тысячи заявок на возмещение налогов. Большинство из них направили американцы с особыми пенсионными планами, которые позволяют самостоятельно управлять накоплениями.



По документам казалось, что жители США вложили свои пенсии в акции датских компаний, заплатили налог за дивиденды и захотели его возместить. На самом деле инвестиций не было.