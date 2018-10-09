В Самарской области аграрии собрали около 1,7 млн тонн зерна

Сельхозпроизводители Самарской области намололи порядка 1,7 млн тонн зерна.

Средняя урожайность зерновых в Самарской области составила 16 ц/га. Больше всего зерна было собрано в Ставропольском районе — 133 тысячи тонн при средней урожайности 25 ц/га и Кошкинском районе — 120 тысяч тонн зерна, передает «Коммерсант».

Потребность зерна в регионе составляет около 1,2 млн т. Часть продукции планируется отправить на экспорт.

Напомним, для сравнения в Оренбургской области собрано более 2 млн тонн зерна.