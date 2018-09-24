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Более 2 млн тонн зерна собрано в Оренбургской области

12:19, 24.09.2018
Более 2 млн тонн зерна собрано в Оренбургской области
Фото: pixabay.com

Оренбургские аграрии намолотили более 2 млн тонн зерна за прошедший летний период.

Самые лучшие показатели по валовому сбору зерновых и зернобобовых зафиксированы в Адамовском районе — 125,6 тысяч тонн, Кваркенском районе — 113,2, Октябрьском районе — 105,2.

По состоянию на конец сентября зерновые обмолочены на 97% к общей уборочной площади. Доля озимых культур в намолоте составила 41%, рассказали в региональном правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что фермеры США оказались под угрозой разорения из-за рекордного экспорта российской пшеницы.

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