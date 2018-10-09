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СМИ нашли односельчан «Александра Петрова»

10:40, 09.10.2018

Жители села Лойга в Архангельской области заявили, что узнали в одном из предполагаемых отравителей Скрипалей, Александре Петрове, своего односельчанина Александра Мишкина.

Уроженец села Денис Краснов узнал Мишкина по фотографии с его паспорта, которую опубликовали Bellingcat и The Insider, а также по фото с британской визы Петрова, опубликованную властями Великобритании, пишет «Русская служба Би-би-си».

Еще один житель села Николай Тулинов сообщил, что узнал Мишкина на фотографии Петрова. Он подтвердил, что Мишкин жил в Лойге.

Ранее сообщалось, что Александр Петров, подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, оказался военным врачом и полковником ГРУ Александром Мишкиным.

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