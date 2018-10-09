В Амурской области на главный путь Транссиба обрушился мост

В городе Свободный в Амурской области мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Пострадал водитель грузового автомобиля.

«Обрушились два пролета виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги. По предварительной информации, в момент происшествия по мосту проезжал грузовой автомобиль», — передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

В Свободный выехала оперативная группа под руководством начальника главка МЧС, подразделения переведены в режим чрезвычайной ситуации.

На месте работают психологи, пожарные и спасатели пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции, врачи скорой помощи.

Напомним, 14 августа в Италии близ города Генуя обрушился мост, построенный в 1968 году. Погибли 43 человека.