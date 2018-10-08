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Татарстанцы в первом полугодии совершали более миллиона операций с использованием карт ежедневно

20:20, 08.10.2018
Татарстанцы в первом полугодии совершали более миллиона операций с использованием карт ежедневно
Фото: pixabay.com

В январе — июне 2018 года в Татарстане в среднем совершалось 1,2 млн транзакций по платежным картам ежедневно. Это на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего же за первое полугодие было совершено почти 216 млн операций с использованием карт на общую сумму около 477 млрд рублей. Средняя сумма операции составила 907 рублей, а при снятии наличных денег — 8,1 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» в Нацбанке РТ.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ усилит контроль за банковскими расчетами полной стоимости карточных кредитов.

ЭкономикаБанки Татарстан
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