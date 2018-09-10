ЦБ РФ усилит контроль за банковскими расчетами полной стоимости карточных кредитов

Центробанк России выявил недобросовестное отношение банков к полным расчетам стоимости карточных кредитов. Регулятор пообещал усилить контроль за ними, только пока не знает как.

Отмечается, что по закону банк обязан говорить клиентам о величине ПСК. Однако сложность расчетов позволяет недобросовестным участникам рынка вольно трактовать правила и вводить клиентов в заблуждение относительно реальной стоимости использования кредитной карты, передает «Коммерсантъ».

Правозащитники заявили, что проблему можно решить упростив расчет ПСК по кредиткам. Они отметили, что сейчас условия настолько сложные, что самостоятельно человек их проверить не может.

В ЦБ правила менять отказались — они закреплены законом. Вместо этого регулятор собирается проверять банки и их методики расчетов.



Ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, обязывающий кредитора информировать заемщика о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте.