Башкирские борцы на поясах завоевали 11 медалей на чемпионате России

В спортивно-оздоровительном комплексе Заинска прошел чемпионат России по борьбе на поясах, в котором приняли участие около 250 спортсменов 2000 года рождения и старше.

В составе сборной Республики Башкортостан выступили 46 спортсменов, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Победителями соревнований стали: Ильфак Ибатуллин (до 57 кг), Артур Зулькарнаев (до 75 кг), Хамит Миннулин (до 90 кг), Рустем Арсланов (свыше 100 кг) и Камилла Елисеева (до 52 кг) — все они выполнили условия отбора для участия в чемпионате мира по борьбе на поясах, который пройдет с 25 по 29 октября в Казани.

Серебряные награды завоевали Ринир Хасаншин (до 57 кг) и Айнур Сыртаев (до 100 кг).

Бронзовые медали — у Марселя Закирова (до 57 кг), Разиля Шабиева (до 62 кг), Юлдус Индерчиевой (до 58 кг) и Алсу Гиниятуллиной (до 66 кг).