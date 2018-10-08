Причиной госпитализации студенток колледжа в Арске стала аллергия на парфюм — Минздрав

Причиной ухудшения состояния здоровья 18 студентов Арского педагогического колледжа стала аллергическая реакция на один из компонентов туалетной воды, распыленной в аудитории. Ранее сообщалось о массовом отравлении.



«Учащиеся почувствовали головную боль, тошноту, некоторые пожаловались на повышение и понижение давления. Все это вкладывается в картину острой аллергической реакции, скорее всего, это аллергическая реакция на один из компонентов туалетной воды», — цитирует «Интерфакс» замминистра здравоохранения РТ Сергея Осипова.

Отмечается, что небольшое введение антигистаминных препаратов купировало аллергическую реакцию. По словам Осипова, экспертиза проб воздуха показала, что никаких отправляющих веществ в воздухе в колледже не было, инфекций тоже. Однако токсикологическое исследование духов продолжается.

Напомним, сегодня после обхода из Арской центральной районной больницы планируют выписать всех студенток местного педколледжа, госпитализированных 5 октября из-за «отравления дешевыми духами».