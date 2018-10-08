Перевозчики Казани пожаловались на активное использование пассажирами электронных проездных

Перевозчики Казани сегодня в очередной раз потребовали повысить цены за проезд в общественном транспорте, теперь — до 32 рублей за поездку.

Они заявили, что после прошлого повышения цены на 5 рублей повысилась стоимость доллара, топлива, а также сильно возросло число людей, пользующихся электронными проездными. По их словам, это добавило к убыткам из-за льгот пенсионерам убыток от перевозки вполне платежеспособных пассажиров:

— Люди приобретают единый проездной на месяц за 750 рублей и ездят за те же 15 рублей вместо 25 при себестоимости поездки 30 рублей. Причем количество таких пассажиров растет в геометрической прогрессии: если в 2016 году 1,1 млн пассажиров ездили по обычным проездным билетам, а 366 тысяч купили единый, то в 2017-м количество первых снизилось до 800 тысяч, а количество вторых выросло до 640 тысяч. А за 9 месяцев этого года обычные проездные купили 573 тысячи пассажиров, а единые — 520 тысяч. Получилось, что мы в апреле 2016 года добились повышения цены билета на пять рублей, а в результате потеряли восемь, — заявил учредитель ООО «Байлык №3», обслуживающий маршруты №11 и 43, и депутат Госсовета РТ Руслан Юсупов.

Подробнее о проблемах перевозчиков читайте в материале «Реального времени».