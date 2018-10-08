Курорт «Свияжские холмы» выплатил более 7 млн рублей налогов после вмешательства прокуратуры

АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» (город-курорт «Свияжские холмы») выплатил 7 млн рублей долгов по налогам после вмешательства прокуратуры Верхнеуслонского района.



Из них 2,4 млн рублей — задолженность организации по налогу на доходы работников предприятия, еще 5 млн рублей — по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности в адрес гендиректора предприятия, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Ранее следственный комитет Челнов возбудил дело на экс-главу МУП «ПАД» Фарида Киямова из-за махинаций с налогами.