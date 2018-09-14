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Следком Челнов возбудил новое дело на экс-главу МУП «ПАД» Фарида Киямова

10:43, 14.09.2018

Следственный комитет Набережных Челнов после проверки городской прокуратуры возбудил новое уголовное дело на экс-руководителя МУП «ПАД» Фарида Киямова. На этот раз его заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 58 млн рублей.

Комитет выявил нарушения в работе двух связанных с МУП «ПАД» фирмах — ООО «ПАД» и ООО «Челнысервис». По данным следствия, они проводили махинации с налогами, завышая свои расходы, передает chelny.biz.

Учредителями компаний являются племянница и сестра Киямова, однако следствие располагает данными, что фактически руководил предприятиями он сам. Преступления относятся к периоду 2013—2015 годов.

Напомним, Набережночелнинский суд в ноябре прошлого года признал Киямова виновным в злоупотреблении полномочиями и присвоении денежных средств. Из тюрьмы он вышел в мае 2018 года.

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