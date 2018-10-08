Евгений Плющенко: «Загитова прибавила после Пхенчхана, но ей реально выучить четверной»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о начале сезона Алиной Загитовой. По его словам, спортсменка сильно прибавила за полгода после победы на Олимпиаде.

«Загитова великолепно откаталась в Японии, набрала рекордные баллы. Еще бы четверной выучить, вообще было бы здорово. Потому что когда перейдут на взрослый уровень новые спортсменки, будет тяжело кататься и Медведевой, и Загитовой.

Я не знаю детали подготовки Алины, но, конечно, ей реально выучить четверной. Было бы желание или отсутствие боязни. В хореографическом плане Загитова демонстрирует настоящее женское одиночное катание, оно уже совершенно не юниорское. И после Пхенчхана она прибавила», — отметил Плющенко.

Напомним, Загитова начала новый сезон с двух убедительных побед в Германии и Японии, в обоих случаях обновив мировой рекорд.