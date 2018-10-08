МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 18 часов 8 октября до 00 часов 9 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью 9 октября местами на территории региона сохранится сильный западный, северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с, вечером 8 октября локально до 23 м/с, сообщили в МЧС.



Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов.

Также МЧС предупреждало о сильном ветре в республике в первой половине дня.