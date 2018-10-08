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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +15

04:34, 08.10.2018
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +15
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 8 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди.

Ветер юго-западный сильный, местами порывы до 15-20 м/с, днем в отдельных районах до 23 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +10 до +15 градусов. В Казани днем ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +10°С до +13°С.

Ранее МЧС предупредило о сильном ветре в Татарстане 8 октября.

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