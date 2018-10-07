МЧС предупредило о сильном ветре в Татарстане 8 октября

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий в республике завтра, 8 октября.

Отмечается, что по данным Гидрометцентра, ночью и днем ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15—20 м/с, днем в отдельных районах до 23 м/с.

Чрезвычайное министерство порекомендовало находиться в помещениях и не оставлять без присмотра детей. Кроме того, если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня в Татарстане синоптики ожидают дождь, сильный ветер и до +15 градусов.