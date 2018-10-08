АСВ потратило на конкурсное производство «Анкор Банка» на 67 млн рублей меньше, чем планировало

Агентство по страхованию вкладов потратило на конкурсное производство в «Анкор Банке» 176,5 млн рублей. Это на 67,5 млн рублей меньше, чем планировалось.

Из них на административно-хозяйственные расходы было потрачено 80,5 млн рублей, а на содержание аппарата — почти 96 млн рублей. Данные о ходе конкурсного производства опубликованы на сайте АСВ.

Отмечается, что экономия обусловлена переносом планируемых расходов, не произведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала из-за непредоставления контрагентами документов, подтверждающих факт оказания услуг.

Напомним, сегодня также стало известно, что Арбитражный суд РТ продлил на 5 месяцев конкурсное производство в отношении АО «Анкор Банк».