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Сердар Азмун возобновил карьеру в сборной Ирана

11:50, 08.10.2018 1
Сердар Азмун возобновил карьеру в сборной Ирана
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун уехал в расположение национальной команды Ирана, сообщает пресс-служба иранцев. Это его первый вызов в сборную после того, как он объявил о завершении карьеры в сборной.

Игрок казанского клуба вошел в число футболистов, которые будут готовиться к Кубку Азии по футболу, который пройдет в начале 2019 года. Также сборная Ирана 16 октября проведет товарищеский матч со сборной Боливии.

Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после игры с «Уралом» назвал информацию о невызове Азмуна в сборную недостоверной.

Сердар забил единственный мяч в прошедшем матче чемпионата и довел число своих голов в сезоне до четырех. Также в активе нападающего 3 результативные передачи.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:06
    Вообще-то, по официальной информации во всех федеральных СМИ 4 гола + 4 голевые передачи
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