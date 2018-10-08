Сердар Азмун возобновил карьеру в сборной Ирана

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун уехал в расположение национальной команды Ирана, сообщает пресс-служба иранцев. Это его первый вызов в сборную после того, как он объявил о завершении карьеры в сборной.

Игрок казанского клуба вошел в число футболистов, которые будут готовиться к Кубку Азии по футболу, который пройдет в начале 2019 года. Также сборная Ирана 16 октября проведет товарищеский матч со сборной Боливии.

Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после игры с «Уралом» назвал информацию о невызове Азмуна в сборную недостоверной.

Сердар забил единственный мяч в прошедшем матче чемпионата и довел число своих голов в сезоне до четырех. Также в активе нападающего 3 результативные передачи.