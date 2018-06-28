Сердар Азмун завершил карьеру в сборной Ирана из-за критики в свой адрес

Нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана Сердар Азмун объявил о завершении карьеры в национальной команде своей страны. Соответствующее заявление игрок сделал на официальной странице в соцсетях.

«Для меня было большой честью играть в моей национальной команде, и я буду гордиться этим до конца своей жизни. К сожалению, вопреки воле моего сердца, я решил попрощаться с национальной сборной моей страны. Это, безусловно, самое болезненное решение для молодого 23-летнего игрока, который пришел в сборную с большим трудом», — написал Азмун.

Свое решение футболист объяснил желанием оградить родную маму от давления, которая, по его словам, слишком тяжело переносит критику в адрес своего сына.

«В жизни есть некоторые вещи, которые должны быть на первом месте. Из-за своей доброты и привязанности ко мне, болезнь мамы усиливается при виде оскорблений и критики в адрес игроков нашей сборной. Подобное приводит меня к суровому выбору, в котором я выбираю свою мать», — объяснил своей решение Сердар.

При этом Азмун не исключил своего возвращения в сборную в будущем.

Напомним, сборная Ирана сыграла на чемпионате мира 3 матча, в которых одержала победу над Марокко, сыграла в ничью с Португалией и уступила испанцам.