К «КЗСК-Силикон» предъявили требования на сумму более 2,2 млн рублей

Арбитражный управляющий ОАО «Казанский завод синтетического каучука» («КЗСК-Силикон») Аркадий Черкасов сообщил о принятии требований на общую сумму более 2,2 млн рублей.

АО «Дзержинскхиммаш» попросило включить в реестр требований кредиторов почти 2,2 млн рублей. Основанием возникновения требований называется госконтракт № 083 от 12 августа 2014 года, товар по которому был поставлен, а деньги выплачены лишь частично.

ООО «Связьэнерго» также попросило включить в реестр две задолженности в размере 24,5 тыс. рублей и 30 тыс. рублей. Основанием является договор № 29/15 аренды оборудования от 23 марта 2015 года. Данные управляющий опубликовал в едином реестре банкротств.

Ранее еще пять компаний предъявили свои требования казанскому заводу на общую сумму около 2,7 млн рублей.