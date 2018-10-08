В Казани тепло не подали еще в 0,2% домов

В Казани на сегодня запущено отопление в 5 669 жилых домах, что составляет 99,8%. Таким образом без тепла остаются 0,2%, передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии города.

«Остаются без тепла на сегодняшний день 13 многоквартирных домов, в которых после завершения капитального ремонта выполняются мероприятия по подготовке к пуске тепла», — рассказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Все работы планируется завершить на этой неделе. Серьезных проблем в ходе запуска тепла в Казани не выявлено, отметил спикер. На прошлой неделе в интернет-приемную мэрии поступило 24 жалобы на проблемы с отоплением.

Напомним, что новая котельная после ЧП на Портовой в Казани заработает к 30 октября.