Новая котельная после ЧП на Портовой в Казани заработает к 30 октября

Новая котельная по улице Портовая, 17 в Казани заработает в конце октября 2018 года. Она обеспечит теплом 12 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 1,5 тыс. человек, и один детский сад, в который ходят 320 детей.



«Пуско-наладочные работы будут завершены до 30 октября, и котельная вступит в строй. Пуск тепла с началом отопительного сезона будет осуществлен по временной схеме от котельной по улице Портовая, 3», — рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Отмечается, что все оборудование поврежденной котельной, строительные конструкции и дымовая труба были демонтированы.

Напомним, что 17 марта в Казани обрушилось здание котельной по ул. Портовой, 17. Без тепла остались 1 589 человек. Причиной аварии назвали нестабильность грунта из-за резкого перепада температуры днем и ночью.

