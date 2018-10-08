Пострадавший от взрыва газа дом в Перми полностью восстановлен

Подрядная организация закончила реконструкцию дома на улице Свиязева 50/1 в Перми, где произошел взрыв бытового газа.

Специалисты на завершающем этапе работ восстановили несущие конструкции и инженерные системы, в том числе теплоснабжение и электроснабжение, в третьем подъезде здания, рассказали в региональном Фонде капитального ремонта.

Стоимость работ составила 3,7 млн рублей. Восстановление внутренней отделки квартир будет производится за счет администрации Перми.

Напомним, взрыв газа произошел в одной из квартир дома 23 мая. В результате ЧП пострадали четыре человека. Ранее сообщилось, что ремонт должен быть закончен к 21 сентября.