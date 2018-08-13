В Перми начался ремонт дома, где произошел взрыв газа

В Перми стартовали ремонтные работы дома на улице Свиязева 50/1, где произошел взрыв бытового газа.

Ранее все необходимые документы на разработку проекта и выполнение работ поступили в Фонд капитального ремонта. По заказу администрации подрядная организация выполнила обследование технического состояния дома и разработала задание на проектирование.

«Если собственники дома уплачивают взносы на капремонт, то в случае возникновения чрезвычайной ситуации фонд имеет право в срочном порядке и без проведения конкурсных процедур выбрать подрядчика из Реестра квалифицированных подрядных организаций для оперативного устранения последствий аварии», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.

Стоимость реконструкции составит 2,3 млн рублей. Ремонт должен быть закончен к 21 сентября.

Напомним, взрыв газа произошел в одной из квартир дома 23 мая. В результате ЧП пострадали четыре человека.