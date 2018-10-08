Фрунзенский мост в Самаре может сменить название

В Самаре строящийся Фрунзенский мост в скором времени может сменить название. С данной инициативой выступил в Twitter губернатор региона Дмитрий Азаров.

Глава области предложил провести народный конкурс по выбору названия моста через реку Самара. Он обратился к подписчикам с данным предложение. В ответ пользователи начали предлагать свои наименования — «Крепостной», «Долгожданный», «Самарский» и так далее.

Есть идея объявить народный конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самара. Как вам предложение?#воскресное

— Дмитрий Азаров (@D_Azaroff) 7 октября 2018 г.

Стоит отметить, что в комментариях многие самарцы скептически отнеслись к идее Азарова и предложили оставить существующее название.

Напомним, Фрунзенский мост планируют достроить в 2019 год. Он будет пересекать реку неподалеку от Хлебной площади. Мост свяжет два района города — Самарский и Куйбышевский — и соединит улицы Фрунзе и Шоссейную. Из-за строительства Фрунзенского моста на год перекроют три улицы.