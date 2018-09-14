В России предложили законодательно закрепить понятие фитнеса

В Госдуму внесли законопроект, законодательно закрепляющий понятие фитнеса.

Инициаторами стали глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и член комитета, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог.

В пояснительной записке к документу говорится, что понятие «фитнес», указанное в законопроекте, уточняет особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положения, касающиеся регулирования деятельности в сфере фитнеса, осуществляемой спортивными клубами, тренерами и т.д.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила закрепить в российском законодательстве понятие пыток.