Казанский «Зенит» представил новую форму, спародировав клип Канье Уэста
Казанский волейбольный клуб «Зенит» опубликовал ролик с презентацией новой игровой форм. Клип является пародией на видео Канье Уэста и Lil Pimp «I Love It».
В ролике предстали либеро Валентин Кротков и доигровщик Игорь Сурмачевский в огромных новых футболках.
Ранее президент казанского «Зенита» Рафкат Кантюков заявил, что вопрос финансирования клуба решен.СпортВолейбол Татарстан
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