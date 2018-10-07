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Казанский «Зенит» представил новую форму, спародировав клип Канье Уэста

22:57, 07.10.2018
Казанский «Зенит» представил новую форму, спародировав клип Канье Уэста
Фото: скриншот

Казанский волейбольный клуб «Зенит» опубликовал ролик с презентацией новой игровой форм. Клип является пародией на видео Канье Уэста и Lil Pimp «I Love It».

В ролике предстали либеро Валентин Кротков и доигровщик Игорь Сурмачевский в огромных новых футболках.

Ранее президент казанского «Зенита» Рафкат Кантюков заявил, что вопрос финансирования клуба решен.

СпортВолейбол Татарстан
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