Президент казанского «Зенита» заявил, что вопрос финансирования клуба решен

Президент казанского волейбольного клуба «Зенит» Рафкат Кантюков заявил, что вопрос финансирования команды на ближайший год решен.

«Команда устойчиво сохранит лидирующие позиции в сезоне. Условия созданы. У клуба вопросов по финансам нет. Обсудили с главой „Газпрома“ Алексеем Миллером дальнейшее финансирование. Вопрос этот решили», — сказал он.

По его словам, перед игроками стоит простая задача — «играть, побеждать и не травмироваться», пишет «Р-Спорт».

Напомним, что накануне «Зенит-Казань» обыграл «Нефтяник» в Кубке России.