Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России с начала года выросли на 17%
По итогам января — августа 2018 года продажи люксовых автомобилей с пробегом в России составила 1,2 тыс. единиц. Это на 17% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшей популярностью у россиян пользуются подержанные люксовые автомобили Bentley — 448. Далее по популярности идут Mercedes-Maybach (356), Maserati (170), Rolls-Royce (127), Ferrari (52), Lamborghini (34) и Aston Martin (23), передает аналитическое агентство «Автостат».
Ранее стало известно, что в России второй месяц подряд снижаются продажи новых люксовых автомобилей.АналитикаБизнесРозничная торговля
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