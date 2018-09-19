В России второй месяц подряд снижаются продажи новых люксовых автомобилей

В августе 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России составил 118 экземпляров. Это на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает «Автостат», на рынке люксовых автомобилей спад наблюдается уже второй месяц подряд, хотя в июле он был значительнее (-7%).

Почти половина продаваемых машин в этом сегменте приходится на Mercedes-Benz Maybach S-Class — 58 единиц. Далее идут Maserati (23), Bentley и Lamborghini (по 14), Rolls-Royce (5), Ferrari (3) и Aston Martin (1).

Ранее стало известно, что на 1 июля 2018 года больше всего люксовых автомобилей в России (32,6%) приходится на бренд Bentley — 3,9 тыс. экземпляров.