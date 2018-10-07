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В Уфе показали балет «На футбол»

18:45, 07.10.2018
В Уфе показали балет «На футбол»
Фото: www.bashopera.ru/

Башкирский государственный театр оперы и балета представил премьеру балета «На футбол» с элементами этой спортивной игры, передает ТАСС.

«Спектакль планировалось показать в дни проходившего в России чемпионата мира по футболу, но по техническим обстоятельствам показ премьеры был перенесен на 7 октября. Балет, как предполагается, войдет в репертуар», — сказала ТАСС пресс-секретарь театра Лариса Сакаева.

Над созданием спектакля работали композитор Руслан Мурсякаев, хореограф-постановщик Алексей Ищук, художник Ирина Дерябина из Москвы, дирижером-постановщиком выступил Герман Ким (Уфа). Премьеру в качестве гостей посетили члены тренерского штаба футбольного клуба «Уфа» во главе с главным тренером.

СпортФутбол Башкортостан
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