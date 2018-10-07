Миодраг Божович: «После раздумий я принял это предложение»

После победного матча над московским «Динамо» (1:0) Миодраг Божович, назначенный на место главного тренера «Крыльев Советов» после отставки Андрея Тихонова,ответил на вопросы журналистов.

– У вас состоялась встреча с губернатором Самарской области. О чем общались?

– Он поприветствовал меня, пожелал удачи и сказал, что будет поддерживать команду. Поговорили хорошо, по-человечески.

– Как вы оцениваете состояние своей новой команды?

– Пока оценивать трудно. Самое главное, что сегодня мы выиграли и взяли три очка.

– Вам было тревожно за результат матча?

– Конечно, ведь счет 1:0. «Динамо» хорошо владело мячом, имело моменты. Поэтому переживал, ведь любая ошибка могла привести к пропущенному голу.

– Почему вы приняли предложение возглавить «Крылья»?

– Мне предложили контракт на 2,5 года, стоит задача создать в Самаре команду, которая через пару лет будет выступать в еврокубках. Поэтому после раздумий я принял это предложение.