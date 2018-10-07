СМИ сообщили о подготовке Британии к кибератакам на Россию

Минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае «агрессии» Москвы.

По мнению правительства страны, массивная кибератака является единственной альтернативой использованию ядерного оружия в ответ на «российскую агрессию», сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что это даст Великобритании больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова Эстонии или вторгнется в Ливию для установления контроля над нефтяными запасами стран.

Ранее в посольстве России в Лондоне потребовали от МИД Великобритании факты о якобы причастности Москвы к совершению кибератак против страны.