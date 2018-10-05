Посольство России потребовало от Великобритании предоставить факты о кибератаках

В посольстве России в Лондоне потребовали от МИД Великобритании факты о якобы причастности Москвы к совершению кибератак против страны.

«Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы», — говорится в сообщении дипмиссии.



В посольстве также отметили, что «отказ от профессионального диалога и от предоставления российской стороне и общественности каких-либо доказательств свидетельствует о том, что таковых попросту нет».

Накануне Великобритания обвинила Россию в кибератаках, в частности, на Всемирное антидопинговое агентство в августе 2017 года. Затем Нидерланды обвинили четырех россиян в кибератаках на ОЗХО. Сегодня Германия поддержала эти обвинения.