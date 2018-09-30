Продажи Lada Vesta Sport и XRay Cross начнутся в ноябре

АвтоВАЗ начнет продажи Lada Vesta Sport и XRAY Cross в октябре или ноябре этого года.

Как сообщает «Автостат», который связался с тольяттинскими дилерами Lada, конкретных сроков начала продаж нет, но это произойдет до конца года. Тогда же будет известна информация о ценах и комплектации обеих моделей, пишет «Автостат».

Напомним, что АвтоВАЗ представил Lada Vesta Sport в июле. Также компания опубликовала официальные фотографии салона седана.