Бэнкси опубликовал видео подготовки своей картины к самоуничтожению

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Художник Бэнкси опубликовал в Instagram видеоролик с процессом подготовки картины «Девочка с воздушным шаром» к самоуничтожению.

«Несколько лет назад я тайно вмонтировал в картину шредер на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе», — говорится в ролике, в котором также показан момент самоуничтожения картины.

В описании к видео приложена цитата Пабло Пикассо «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением».

Ранее сообщалось, что картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась встроенным в раму шредером. Произошло это сразу после того, как только ее продали за $1,4 млн.