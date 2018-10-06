Картина Бэнкси самоуничтожилась после того, как ее продали за $1,4 млн

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Картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась встроенным в раму шредером.

Произошло это сразу после того, как только ее продали за $1,4 млн. Об этом сообщил аукцион «Сотбис», подтверждение появилось на странице в Instagram художника.

На картине девочка тянется к ярко-красному шарику в виде сердца. Работа считается самой узнаваемой у художника. Эксперты аукциона нашли в этом поступке автора картины особый смысл. По их мнению, таким образом, он посмеялся над миром искусства и показал быстротечность времени.



«Неожиданный инцидент стал мгновенной мировой историей искусства и, безусловно, впервые в истории аукциона, что произведение искусства автоматически измельчается после попадания под молоток», — говорится на сайте аукциона.

