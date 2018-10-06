В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
С 6 октября в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Теперь разрешено ставить на учет автомобили с электронными ПТС, использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года. При этом выданные ранее бумажные ПТС будут действовать бессрочно.
Также россянам разрешили ставить автомобиль на учет по временному удостоверению личности, а не только по паспорту.
Ранее в Федерации автовладельцев России положительно оценили новые правила регистрации автомобилей.Общество
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