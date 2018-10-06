В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 6 октября в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Теперь разрешено ставить на учет автомобили с электронными ПТС, использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года. При этом выданные ранее бумажные ПТС будут действовать бессрочно.

Также россянам разрешили ставить автомобиль на учет по временному удостоверению личности, а не только по паспорту.

Ранее в Федерации автовладельцев России положительно оценили новые правила регистрации автомобилей.