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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

21:33, 06.10.2018
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 6 октября в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Теперь разрешено ставить на учет автомобили с электронными ПТС, использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года. При этом выданные ранее бумажные ПТС будут действовать бессрочно.

Также россянам разрешили ставить автомобиль на учет по временному удостоверению личности, а не только по паспорту.

Ранее в Федерации автовладельцев России положительно оценили новые правила регистрации автомобилей.

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